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مرأة

بـ قبعة ونضارة.. أحدث إطلالة لـ نانسي عجرم على شاطئ البحر.. شاهد

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 12:49 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
قسم المرأه
شاركت نانسي عجرم، صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بإطلالة مثيرة وجذابة.

وظهرت نانسي عجرم بكاش مايوة على شاطئ البحر ونظارة شمس وقبعة، وعلق أحد المتابعين قائلاً "قمر قمر مشاء الله عليكي".

ومن الناحية الجمالية لم تضع الميكب واكتفت بجمالها الطبيعي الذي أبرز جمال إطلالتها مع ملمع شفاة باللون الروز، وتركت شعرها البني منسدلاً علي كتفيها مما أعطي جمال ورقة لإطلالتها.

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