بعضهن حاولن تفجير كنيسة نوتردام.. نساء داعش يشكلن تهديدا كبيرا

كشفت دراسة أجرتها مجموعة "جلوبسك" غير الحكومية في سلوفاكيا، أن العديد من النساء والفتيات اللائي انضممن إلى تنظيم داعش الإرهابي يمثلن تهديدا كبيرا وقادرات على المشاركة في هجمات مستقبلية ولسن مجرد زوجات.



وأكدت الدراسة، التي تم إصدارها في العاصمة البلجيكية، أنه على الرغم من أن هؤلاء الناشطات يمثلن أقلية صغيرة بين المقاتلين الإرهابيين الأجانب، إلا أنهن يمثلن تهديدا كبيرا في المستقبل.



ووفقا لوكالة "فرانس برس"، وجدت الدراسة أنه من بين 43 امرأة شملتها، "فإن بعضهن خططن لهجوم، ومجنّدات لإرهابيات، وناشطات في الدعاية، وما يمكن أن يطلق عليه فعليا ضابط لوجستي" لحماية المقاتلين؛ مشيرة إلى محاولة إحدى الخلايا النسائية تفجير كاتدرائية "نوتردام" في العاصمة الفرنسية باريس قبل ثلاث سنوات، والجهود الأخيرة التي بذلتها نساء أسيرات من تنظيم داعش المتشدد لإطلاق حملات تمويل جماعية.



وأفاد التقرير بأن أكثر من 40 امرأة مدرجة في مجموعة البيانات لسن مجرد عرائس، لأن الدور الذي يلعبنه في الشبكات الإرهابية أكثر تطورا.



كما بحثت الدراسة العلاقة بين الجريمة والإرهابيين بما في ذلك حقيقة أن العديد من المقاتلين لديهم سجلات إجرامية عادية؛ وثلث الحالات التي تمت دراستها تتعلق بمقاتلين أجانب "غالبا ما يلعبون دور رواد أو قادة خلايا أو شبكات جاذبة" عند عودتهم إلى أوروبا.



ولدى تقديم التقرير، تم إبلاغ مسئولي الاتحاد الأوروبي المرتبطين بالسياسة الأمنية بأن معظم المدانين في أوروبا بجرائم الإرهاب استمروا في ارتكاب جرائم مماثلة بعد إطلاق سراحهم، وكانت جهود القضاء على التطرف غير ناجحة في غالب الأحيان.



وقال بارت شورمان، الباحث الأمني في جامعة "ليدن" بهولندا، الذي ساهم في إعداد التقرير "يمكن للموظفين الهولنديين، بعد سنوات من العمل، الإعلان أن اثنين فقط من السجناء تخليا عن التطرف"، مشيرا إلى أن الأمر "قريب من المستحيل في معظم الحالات".



وأضاف أن النقاش الدائر حول القضاء على التطرف يبقى علنيًا لكن "لا أعتقد أنه مفيد"، وبدلا من ذلك، قال شورمان وغيره ممن عملوا على التقرير إن سلطات السجون تركز أكثر فأكثر على فصل الإرهابيين عن عامة السجناء لمنع تطرف الآخرين.



وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الأمن العراقية خمس نساء ينتمين لتنظيم داعش الإرهابي جنوب مدينة الموصل كبرى مدن المحافظة.

