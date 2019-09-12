iPad من الجيل السابع.. مواصفات وأسعار جهاز أبل الجديد

كشفت شركة أبل "Apple" الأمريكية، يوم الثلاثاء الماضي، عن إصدار جديد من جهاز iPad من الجيل السابع، تضيف من خلاله مساحة أكبر للشاشة ودعمًا قوى للوحة المفاتيح الذكية "Smart Keyboard".



مواصفات iPad



وبحسب ما ذكره موقع "سي نت" التقني، يتميز iPad من الجيل السابع، بشاشة أوسع بقياس 10.2 بوصة، مقارنةً بشاشة 9.7 بوصة في الطراز السابق، وموصل بـ لوحة مفاتيح ذكية من تصميم شركة "Apple"، بالإضافة إلى نفس نوع المعالج A10، الذي ظهر لأول مرة في iPhone 7.



ويأتى الجهاز بشاشة Retina مذهلة بقياس 10.2 بوصة، بما في ذلك دعمًا لـ 2Apple Pencil، وشريحة A10 Fusion السريعة وكاميرات ومستشعرات متطورة، كما يضمن سهولة الحمل والاتصال، وبطارية تدوم طوال اليوم.



ويشمل الجهاز شريحة A10 Fusion ليضمن أداءً أسرع مقارنةً مع جهاز Windows 4PC، حيث يعمل بصورة فائقة أثناء استخدام ألعاب أبل آركيد.



يتميز iPad بتصميمه فائق الخفة والمتانة، حيث يقل وزنه عن نصف الكيلوجرام ويأتي بإطار مصنوع من ألومنيوم معاد تدويره بنسبة 100%، وتسمح لك ميزة Touch ID بفتح قفل iPad بكل سهولة وأمان باستخدام ميزة الأمان البومترية "بصمة الأصبع".



سعر iPad



يتوفر iPad الجديد للطلب علىapple.com، وفي تطبيق Apple Store في الولايات المتحدة وأكثر من 25 من البلدان والمناطق الأخرى، وسيتم طرحه في الأسواق في تلك البلدان وغيرها ابتداءً من 30 سبتمبر، ولن يكون متاحًا للحجز المسبق.



ويبدأ سعر iPad المحدث من 329 دولارًا أمريكيًا للجهاز، وهو ذو سعة تخزينية 32 جيجا بايت، وبسعر 459 دولارًا أمريكيًا للإصدار الذى يدعم تشغيل شبكة الواى فاى وبسعة 23 جيجا بايت.



يصدر جهاز iPad في المملكة المتحدة بسعر 349 جنيهًا إسترلينيًا، وفي أستراليا بـ 479 جنيهًا إسترلينيًا، وتبدأ الأسعار من 529 دولارًا أستراليًا و689 دولارًا أستراليًا للنسخة لايت "LTE".



يذكر أن iPad الأحدث والأقل تكلفة ينضم إلى سلسلة iPad mini وiPad Air من جهة، وموديلات iPad Pro الأكثر تطورًا من جهة أخرى، وتشمل المجموعة الكاملة دعم Apple Pencil وأفضل أداء في فئتها وشاشات متطورة وبطارية تدوم لمدة أطول أثناء الاستخدام، لتمنح تجربة ليس لها مثيل في أجهزة التابلت، بالإضافة إلى سهولة الحمل وحجم الشاشة وقوة الأداء والسعر.