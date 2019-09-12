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رياضة

رغم إقرار لائحة جديدة.. لماذا عاقب اتحاد الكرة شيكابالا في مواجهة بيراميدز

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 03:21 م
شيكابالا - عقوبة
شيكابالا - عقوبة اتحاد الكرة
يسري غازي
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن تفاصيل جديدة بشأن عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادى الزمالك.

كانت لجنة المسابقات فى الجبلاية برئاسة حسام الزناتى عاقبت شيكابالا بغرامة مالية قدرها 50 الف جنية على خلفية ما صدر منه عقب انتهاء مباراة الزمالك امام بيراميدز فى نهائى كأس مصر والتى فاز خلالها الفارس الابيض بثلاثة أهداف نظيفة.

قال المصدر ذاته إن لجنة مسابقات الجبلاية عاقبت شيكابالا وفقا للائحة القديمة الخاصة بالموسم الماضى وليست وفقا للتعديلات الجديدة.

ولفت إلى أن بطولة كأس مصر ينتهى بإنتهاؤها الموسم الماضى، مشيرا إلى أن أية عقوبة صادرة فى كأس مصر جاءت وفقا للائحة القديمة.

وأسفرت قرعة الدورى الممتاز التى جرت اليوم الخميس بفندق ماريوت عن الإعلان عن جدول الاسبوع الاول على النحو التالي. 
إنبى مع بيراميدز 
المصرى مع الخرس
الجونة مع الإسماعيلي
الزمالك مع الاتحاد
الأهلي مع سموحه
اسوان مع مصر المقاصة
طلائع الجيش والمقاولون العرب
الانتاج واف سى مصر
وادى دجلة مع طنطا

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