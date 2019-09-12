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فن

أحمد فهمي يقبل هنا الزاهد في حفل زفافهما.. فيديو

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 03:35 م
أحمد فهمي وهنا الزاهد
أحمد فهمي وهنا الزاهد
آيه عاطف
احتفل كل من الفنانين أحمد فهمى، وهنا الزاهد، مساء أمس "الأربعاء"، بحفل زفافهما فى أحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل، وسط حضور الأقارب والأصدقاء المقربين وعدد كبير من نجوم الفن.

وقام أحمد فهمي بتقبيل هنا الزاهد، على أنغام أغنية "قدام الناس" لـ محمد حماقي، بينما رقصا على أنغام الأغنية ذاتها، وتفاعل معهما كل الحضور المتواجدين في حفل الزفاف.

وحضر حفل الزفاف عدد كبير من النجوم، منهم: أحمد حلمي، عمرو يوسف، كندة علوش، ماجد المصري، كريم عبد العزيز، روجينا" وغيرهم.

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