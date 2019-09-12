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مرأة

نشرها مصمم الأزياء.. صور جديدة تكشف أناقة وجمال هنا الزاهد

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 03:48 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
قسم المرأه
نشرت الصفحة الرسمية لمصمم الأزياء سامو هجرس، صورا لإطلالة الفنانة هنا الزاهد فى حفل زفافها، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وخطفت هنا الزاهد الأنظار فى حفل زفافها بفستان أنيق وراقٍ من توقيع مصمم الأزياء سامو هجرس، وكان الفستان مطرزا بالتطريزات الرقيقة والهادئة، واعتمد على القماش الفاخر، كما تميز بـ ذيل طويل وأكمام شفافة الطول.

ولفت سامو هجرس الأنظار في كل تصميم يصممه، حيث تتميز تصميماته بأفخم الأقمشة التى تناسب جميع الأذواق والتى تكون ملفتة، وأهم ما يميزه أنه غير تقليدي في تصميماته ويختار ما يناسب الأجسام والأذواق المختلفة.

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