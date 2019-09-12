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ديني

أمين الفتوى يوضح.. هل من أدرك الإمام في التشهد الأخير يحصل على ثواب الجماعة؟

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 05:13 م
التشهد الأخير
التشهد الأخير
عبد الرحمن محمد
أوصى الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، بعدم تضييع صلاة الجماعة قدر المستطاع، مؤكدًا ضرورة الحرص على أن يكون للعبد عهد مع جماعة المسجد.

وقال «عثمان» خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء في اجابته عن سؤال «شخص تأخر عن أداء صلاة الجماعة لكنه أدرك الإمام قبل أن يُسلم فهل يُحسب له ثواب الصلاة؟ وبم تُدرك الجماعة ؟»: وذلك لأن هذه كانت سُنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، مشيرًا إلى أنه يمكن صلاة النوافل في البيت منفردًا، وقيل إن الأفضل أن تجعل الصلاة النافلة والرواتب في البيت، لأنه عندما يرى الأبناء أباهم يصلي في البيت يتعلمون منه ويعتادونها.

وأوضح أن من أدرك ركعة كاملة من الصلاة بركوعها وسجودها مع الإمام فقد أدرك الجماعة، كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، وهناك بعض العلماء قالوا، إنه يمكن إدراكها طالما كان الإمام في صلاة، حتى لو كان في التشهد، وقالوا لو أدرك التشهد والسجود مع الإمام، لافتًا إلى أن ثواب الصلاة يتوقف على نية الشخص.

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