السعوديون يدعمون قبرص.. هاشتاج يتصدر تويتر.. اعرف السبب

تصدر هاشتاج #السعوديون_يدعمون_قبرص، موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تفاعلا مع زيارة وزير الخارجية السعودية إبراهيم العساف، أمس الأربعاء، التي قال خلالها "ندعم مشروعية قبرص وسيادتها ونأمل أن يحل الطرفان المشكلة بطريقة سلمية وسنواصل دعمنا لقبرص"، جاء ذلك في مؤتمر صحفي في قبرص.



وأكد العساف في مؤتمر صحفي عقده أثناء زيارته إلى الجزيرة تأييد الرياض لقرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بالنزاع القبرصي، مبديا أمل المملكة في أن يستطيع الطرفان حل الخلاف القائم بينهما بطريقة سلمية.







تفاعل السعوديون مع الزيارة، حيث أبدوا ترحيبا بها كخطوة للتصدي إلى ما تقوم به تركيا بالمنطقة حيث قال أحد المغردين" الرد واضح وصريح، لن نقف متفرجين على جرائم تركيا،هذي هي الرسالة ورى زيارة وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف لقبرص".









وغرد آخر قائلا" قبرص لم تكن الضحية الأولى لتركيا فالتاريخ لم و لن ينسى الإعتداءات التركية على أرمينيا وكردستان وعلى شبه الجزيرة العربية".







وقال آخر" أنا ادعم من يقول لهذا المخلوق وأمثاله إلا وحدة اليمن خط أحمر العمق الاستراتيجي للسعودية

والمساس باليمن يعني دعم مشروع علي الخامنئي في اليمن والمستهدف السعودية".







