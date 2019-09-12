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مرأة

بإطلالة كلاسيكية جذابة.. منى الشاذلي تحضر حفل زفاف هنا الزاهد

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 06:20 م
منى الشاذلي
منى الشاذلي
آية التيجي
نشرت الإعلامية منى الشاذلى صورا لها عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، وهي بإطلالة كلاسيكية جذابة، وهو ما أبرز من اناقتها، وجمالها الخلاب.

وارتدت منى الشاذلي بدلة سوداء وتحتها توب باللون الأسود أيضا، وقد تميزت قصة البناطل بفتحة من القدم، وهو الأمر الذي أبرز من أناقتها، وقد أشرف على إطلالتها الفاشون ديزاير مي العزب، والاستايلست سهر عزب.

وتركت شعرها منسدلا بطريقة مرتبة وأنيقة، كما هو معتاد عنها دائما، واختارت مني الشاذلي بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بلون الكحل الأسود، والأى لاينر، والماسكرا، مع وضع اللون الأحمر كأحمر شفاه.

وأكملت الإعلامية منى شازلى إطلالتها بارتداء الاكسسورات المميزة، فقد اختارت ارتداء عقد باللون الفضي، وقرطين من نفس اللون ونفس الشكل مع إسورة وخاتم بسيط لتكتمل بذلك إطلالتها المميزة للغاية.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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