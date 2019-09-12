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فن

هازال سوباشي تنضم لـ الحفرة

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:00 م
صدى البلد
أحمد البهى
اعلنت الفنانة الشابة هازال سوباشي عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام "، انضمامها لمسلسل الحفرة.

العمل تدور أحداثه فى اطار درامي أكشن وجريمة، وهو من إنتاج شركة القمر للانتاج ، ويشارك فى بطولته كل من بطولة أراس بولوت إينملي وديلان شيشيك دينيز واركان كولتشاك كوستنديل.

وتدور أحداث المسلسل حول أحد أحياء مدينة إسطنبول، ، الذي تتحكم فيه عائلة "كوشوفالي"، وتفرض قوانينها في الحي حيث لا يمكن النقاش أو المجادلة في هذه القوانين.

العمل تم طرح اولى حلقاته فى 23 أكتوبر 2017 ، وقد تمكن من الاستمرار لنسب المشاهدة العالية.

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