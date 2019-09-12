جامعة عين شمس: سنتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال مراكز الدروس الخصوصية

أكدت جامعة عين شمس برئاسة الأستاذ الدكتور محمود المتيني أنها سوف تقوم باتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه مراكز الدروس الخصوصية وأصحابها ومن يقومون بالتدريس بها.



كما شدد على أن الجامعة لن تقف مكتوفة الايدي تجاه من يتلاعبون بمستقبل أبنائنا الطلاب.



كما أكد الأستاذ الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس أنه سيتم اتخاذ أقصي انواع العقوبات القانونية تجاه من يثبت عليه القيام بالتدريس بهذه المراكز من أعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة.



يأتي ذلك بعد انتشار ظاهرة المراكز التي تقوم بإعطاء دروس خصوصية للطلاب والتي تضم اشخاصا غير ذوي خبرة او غير مؤهلين للقيام بالعملية التعليمية.