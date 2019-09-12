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تعليم

جامعة عين شمس: سنتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال مراكز الدروس الخصوصية

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 06:22 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
كريم ناصر - ياسمين سامى
أكدت جامعة عين شمس برئاسة الأستاذ الدكتور محمود المتيني أنها سوف تقوم باتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه مراكز الدروس الخصوصية وأصحابها ومن يقومون بالتدريس بها.

كما شدد على أن الجامعة لن تقف مكتوفة الايدي تجاه من يتلاعبون بمستقبل أبنائنا الطلاب.

كما أكد الأستاذ الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس أنه سيتم اتخاذ أقصي انواع العقوبات القانونية تجاه من يثبت عليه القيام بالتدريس بهذه المراكز من أعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة.

يأتي ذلك بعد انتشار ظاهرة المراكز التي تقوم بإعطاء دروس خصوصية للطلاب والتي تضم اشخاصا غير ذوي خبرة او غير مؤهلين للقيام بالعملية التعليمية.
جامعة عين شمس: سنتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال مراكز الدروس الخصوصية
جامعة عين شمس: سنتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال مراكز الدروس الخصوصية

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