شاهد.. سيارة تصدم طفلًا وتطيح به في الهواء.. والعناية الإلهية تتدخل

أنقذت العناية الإلهية طفلًا من حادث مروع كان من الممكن أن يودي بحياته أثناء محاولته عبور الطريق، وجاء ذلك بعد أن صدمته سيارة مسرعة وأطاحت به في الهواء قبل أن يسقط أرضًا في مشهد يحبس الأنفاس، لكن لم يمض وقت طويل حتى حدثت مفاجأة، ويمكن القول إنها تعد بمثابة "معجزة".



وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة في أحد شوارع مدينة "خاركيف" الأوكرانية، يوم التاسع من سبتمبر الجاري، اللحظة التي صدمت فيها السيارة الطفل وأطاحت به، قبل أن تحدث المعجزة ويتمكن من النهوض على قدميه بعد مرور بضع لحظات، ثم يسارع بالركض عائدًا إلى جانب الطريق.



ويظهر بعد ذلك قائد السيارة التي صدمت الطفل وهو يتوجه من أجل تفقد حالته وتهدئته في أعقاب ذلك الموقف الصادم الذي مر به، وأخذ يتحدث معه، في حين كان الطفل يحاول ارتداء حذاءه الذي انخلع من قدمه أثناء الحادث؛ وسارع عدد من المارة وقائدي السيارات الذين شاهدوا ما حدث ناحية الطفل كذلك للاطمئنان عليه وتجمعوا حوله، وكان من الواضح أنه لا يعاني من أي إصابات ظاهرية، لكنه كان بدون شك في حالة ارتباك وصدمة.



وتمت مشاركة الفيديو الخاص بذلك الحادث على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث حصد أكثر من 300 ألف مشاهدة خلال وقت قصير.



ولم يتم الإشارة إلى الحالة الصحية للطفل في أعقاب الحادث.





