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أخبار العالم

مديرة يونيسيف: إسرائيل مسئولة عن ضمان سلامة الأطفال الفلسطينيين

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 07:42 م
يونيسيف
يونيسيف
أ ش أ
قالت المديرة التنفيذية لمنظمة يونيسيف التابعة للأمم المتحدة هنريتا فور، إن طفلين فلسطينيين قتلا، خلال المظاهرات على السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل يوم الجمعة الماضي، مؤكدة مسئولية إسرائيل الحاسمة عن ضمان سلامة هؤلاء الأطفال ورفاههم في كل الأوقات.

كما أكدت مديرة يونيسيف ـ في بيان وزع في جنيف اليوم الخميس ـ مسئولية السلطات في غزة عن منع تعرض الأطفال لخطر العنف، وقالت "يجب الاعتراف بحقوق جميع الأطفال واحترامها بالكامل، وأن تكون سلامتهم وحقوقهم هي الاعتبار الأول في إسرائيل وفي دولة فلسطين، ولدى كل البالغين الذين لديهم تأثير على حياة الأطفال".

ونبهت إلى أن الوضع في غزة مزر، ولا يرى الناس سوى أمل ضئيل في التحسن في المستقبل القريب، مطالبة باتخاذ إجراءات لحماية الأطفال قبل أن تزهق أرواح أخرى.

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