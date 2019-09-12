فنان سعودي فى العناية المركزة للمرة الثانية

أكدت وسائل إعلام سعودية أن الفنان السعودي، خالد سامي، قد تعرض لوعكة صحية دخل إثرها مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض قبل ساعات.



وتأتي هذه الأزمة لـ سامي بعد نحو 3 أشهر من تجاوزه لأزمة صحية مماثلة عندما كان في مدينة جدة خلال شهر رمضان الماضي.



الفنان خالد سامي ولد بمدينة بريدة، انطلق في أواخر السبعينيات من القرن الماضي أي الجيل الثاني من جمعية الثقافة والفنون، بعدما تعرف على الممثل محمد الكنهل، الذي أخرج لهم إحدى المسرحيات كممثل مسرحي، وهي كانت بدايته.



وكان أول عمل له والذي ظهر فيه كممثل وعرفه الناس من بعد ذلك هو برنامج أوراق ملونة وبرنامج من كل بستان زهرة الذي كان يقدم كل يوم موضوعا منفردا، عمل خلال فترة من حياته في الدراما المصرية واستطاع اتقان اللهجة المصرية في احد أعماله أمام الفنانة الكبيرة فردوس عبد الحميد بمسلسل النوة.

