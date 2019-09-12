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رياضة

ماذا يفعل شريف إكرامي في الأهلي حاليا؟.. دور مهم

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 08:11 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابو عليم
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في محطات صعبة تبدأ من بعد غد السبت بمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية في ذهاب دور الــ32 لدورى الأبطال الأفريقي ثم مواجهة الزمالك الجمعة بعد المقبل في كأس السوبر المصري.

وتبدو الظروف الصعبة تحاصر الأهلي في تلك المرحلة بسبب المدرب الجديد رينيه فايلر الذي لم يتفهم نوعية لاعبيه وإمكانياتهم بجانب الخروج من مسابقة كأس مصر أمام بيراميدز.

ويلعب شريف إكرامي حارس المرمي دورًا مهما في تلك المرحلة رغم أنه لم يشارك طوال الفترة الماضية بداعي الإصابة.

وكشفت مصادر خاصة لـــ«صدي البلد» أن شريف إكرامي رغم عدم مشاركته أساسيًا لم يتذمر او يشتكي ولكنه يدعم زميله محمد الشناوي الذي يقدم مستوي مميز ورائع في الفترة الأخيرة.

وقالت المصادر ان الشناوي لم يقف دوره عند نزع الفردية والمصلحة الشخصية في تفضيل مصلحة النادي على مستقبله كحارس مرمى وفضل دعم زميله الشناوي ولكنه وصل الى تكريم مدربه السابق طارق سليمان في لافتة بكى بسببها الأخير في حوار تليفزيوني بقناة صدى البلد.

واضافت المصادر ان شريف إكرامي كان وما يزال حلقة الوصل بين زملائه في حراسة المرمي ومدربهم الجديد رينيه فايلر وكذلك مع مدرب الحراس الجديد البلجيكي ميشيل لانكوني ، بجانب أنه دائم النصح للصاعد مصطفي شوبير .

وأوضحت: أن شريف إكرامي يقوم حاليًا على شحن زملائه معنويا ونفسيًا لعبور تلك المرحلة ومساعدة فايلر في تخطي الصعاب التي تواجه أبناء الرداء الأحمر في المباريات المقبلة ويرفض وبشدة نغمة التشاؤم السائدة بأن الفريق مهزومًا لا محالة من القلعة البيضاء في السوبر المحلي.

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