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فن

وجهت رسالة لتوءمها.. زينة تعتذر لـ انغام

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 10:27 م
زينة
زينة
نبيل العدوى
حرصت النجمة زينة على الإعتذار للنجمة أنغام عقب قيامها بغناء مقاطع من أغنيتها "ياريتك فاهمنى" من ألبومها الجديد حالة خاصة جدا، والذى لاقى نجاحا كبيرا عقب طرحه فى الأسواق مؤخرا.

وأرفقت زينة الفيديو على ستورى صفحتها بموقع انستجرام معلقة: "آسفة من صوتى ولكنى فعلا بحب الأغنية"، لتقوم أنغام بدورها باعادة نشر فيديو غناء زينة على ستورى حسابها بانستجرام.

زينة وجهت كلمات الأغنية إلى توءمها زين الدين وعز الدين من والدهما أحمد عز.

تنتظر زينة طرح أحدث أفلامها "الفلوس" فى دور العرض مع النجم تامر حسنى، بعد نجاحه اللافت فى فيلمه الفائت "البدلة".

الفيلم يشارك فى بطولته خالد الصاوى وعائشة بن أحمد ، ومحمد سلام، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف محمد عيد المعطى وإخراج سعيد الماروق.
وجهت رسالة لتوءمها.. زينة تعتذر لـ انغام

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