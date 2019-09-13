مرض السكر عند القطط .. 5 علامات تؤكد إصابة حيوانك الأليف بالمرض

كشفت الدكتورة نادية وديع لطفي بمديرية الطب البيطري بالقاهرة عن تفاصيل مرض السكري عند القطط Feline Diabetes وأسباب الإصابة وأعراض المرض.





أسباب مرض السكر في القطط؟



السبب الأساسي للإصابة بمرض السكري من النوع الأول لدى القطط هو قيام جهاز القطة المناعي بمهاجمة وتدمير خلايا البنكرياس التي تنتج الأنسولين.





كيف تعرف أن قطتك مصابة بـ مرض السكر أو اعراض مرض السكر عند القطط؟



الأعراض:

1-كثرة العطش.

2 -كثرة التبول.

3 -نقص في الوزن والضعف الشديد.

4- ravenous appetite أو شهية مفترسة.

5 -تمشي ببطء شديد مع تغير في ساقيها الخلفيتين بشكل واضح.



علاج مرض السكر عند القطط

العلاج عن طريق جرعات الأنسولين التي يقدمها الطبيب مع تقديم النظام الغذائي الجيد الذي يحتوي على كمية قليلة من الكربوهيدرات ونسبة كبيرة من البروتين.