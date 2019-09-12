أصالة: لهذا السبب شاركت فى تحدى غطاء الزجاجة.. فيديو

كشف الفنانة أصالة، عن سبب مشاركتها فى تحدى غطاء الزجاجة، قائلة:"شاركت فى تحدى غطاء الزجاجة لإشباع رغبتى في المشاركة في التحديات مهما كانت.



وتابعت أصالة خلال حوار مع الإعلامية منى الشاذلى مقدمة برنامج "معكم" والمذاع عبر قناة "سى بى سى": "كلمة تحدى تثير بداخلى طابع التحدى لذلك قررت المشاركة فى تحدى غطاء الزجاجة والأمر لم يكن صعبا".



وحققت أصالة نصري، نجاحًا كبيرًا بأحدث ألبوماتها الغنائية الذي يحمل اسم «في قربك»، حيث بلغ إجمالي مشاهدات أغاني الألبوم 30 مليونا، عبر يوتيوب، وذلك بعد مرور شهر على طرح أولى أغانيه «نكتة بايخة».



وصعدت أغنية «جابوا سيرته» إلى مقدمة الأغاني برصيد 6 ملايين و956 ألف مشاهدة، بعد أسبوع من طرحها، وبعدها أغنية «مبقاش سر» في المركز الثاني، برصيد 6 ملايين و829 ألف مشاهدة، بعد 3 أسابيع من طرحها، وفي المركز الثالث أغنية «نكتة بايخة» بـ 5 ملايين و842 ألف مشاهدة.



وتضمن ألبوم أصالة الجديد 10 أغان، هي على الترتيب: (في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة سد).