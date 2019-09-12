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فن

لأول مرة.. دينا الشربيني تعترف رسميا بزواجها من عمرو دياب

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 11:46 م
دينا الشربينى وعمرو
دينا الشربينى وعمرو دياب
محمد نبيـل
أعلنت الفنانة دينا الشربيني للمرة الأولى عبر مكتبها الإعلامي زواجها من عمرو دياب بعد رحلة من الشائعات، حيث أكد أنها تزوجت بالفعل من عمرو دياب، واصفا إياها فى بيان صحفى بـ "زوجة عمرو دياب".

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، مقطع فيديو للهضبة عمرو دياب، أثناء إحيائه إحدى حفلات الزفاف، بفندق في القاهرة الكبرى، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

وظهر الهضبة في الفيديو، وهو بجانب العروسين، ويغني أغنية “يوم تلات”، التي تم تسريبها مؤخرًا، وينادي على زوجته الفنانة دينا الشربيني، ليظهر في الفيديو صوت الإعلامية بوسي شلبي، وهي تقول: “قولي له أنتي بالثلاث بنات”.


كانت أغنية "يوم تلات" التى طرحها مؤخرا من ألبومه الجديد أنا غير قد حققت نجاحا كبيرا، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي.


لأول مرة.. دينا الشربيني تعترف رسميا بزواجها من عمرو دياب

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