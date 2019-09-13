شقيق الفنان محمد علي: أخويا عملنا بلوكات وكلامه كله مرسل لا أساس له.. فيديو ومستندات

كشف أحمد على، شقيق الفنان محمد على، أن شقيقه قام بعمل "بلوك" لعائلته جميعًا، مما جعل التواصل معه مستحيلًا، مؤكدا أن جميع كلام أخوه محمد علي هو كلام "مُرسل" وليس له أساس من الصحة.



وأكد خلال فيديو مسجل له نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه لن يترك حق شقيقه المتوفى، موجها كلامه لشقيقه محمد علي: "انت هربان في اسبانيا ومعاك الفلوس وأنا مش حسيب حق أخويا المتوفي".



وأضاف أن أخيه لم يرد على أي فرد من العائلة منذ فترة طويلة، موضحًا أنه تحدث الآن نتيجة ما فعله شقيقه من نشره لفيديوهات مؤخرًا، وأنه كان يحاول الوصول إليه لحل الموضوع وديًا.



وأشار إلي أنه أخيه الكبير عندما توفى كان لا بد أن يكون هناك وصي على أولاده "القصر"، كاشفا أنه نتيجة صدمة والده ووالدته نتيجة وفاة إبراهيم الشقيق الأكبر، قاموا بنقل الوصاية لأخيه محمد، وقاموا بعمل "توكيل له"، بحق البيع والوصاية على أولاد أخيه، كما حررا توكيلا عاما شاملا له بالإضافة إلي توكيل بنوك من أجل تصرف فيما يخص شقيقه المتوفى إبراهيم.



وكشف أحمد على، شقيق الفنان محمد على، أن الأخير قام ببيع الفيلل ولم يعط الأموال لأسرة شقيقه المتوفى أو للعائلة، مما جعله – "أحمد" -، يقوم بشرح الموقف لوالدته، وقامت بإقامة دعوى قضائية ضده في المحكمة.