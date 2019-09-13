250 محجرا للجرانيت والرخام في عاصمة الجنوب.. أسوان بلد الجرانيت.. محاجر ملونة وثروة اقتصادية هائلة.. صور

تمتلك عروس الجنوب 26 محجرا خاصا للجرانيت الأسود والأحمر

يعد خام الجرانيت ذا الشهرة العالمية والذى يمتاز بصلابته وجودته وتعدد ألوانه





المحاجر والجرانيت في أسوان:محافظة أسوان صاحبة أشهر الثروات التعدينية والمحجرية والتى توجد بها احتياطيات هائلة فى مناطق متفرقة داخل نطاق عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة الإفريقية.رصد "صدى البلد" أبرز أنواع الثروات المحجرية والمتمثل فى خام الجرانيت حيث تمتلك عروس الجنوب 26 محجرا خاصا للجرانيت الأسود والأحمر الواقعة بمناطق وامتدادات المحمودية والشلال داخل مدينة أسوان وذلك من ضمن نحو 250 محجرا للجرانيت والرخام.ويعد خام الجرانيت ذا الشهرة العالمية والذى يمتاز بصلابته وجودته وتعدد ألوانه حيث يطلب فى كثير من دول العالم، وخاصة أوروبا لاستخداماته المتعددة في كثير من أشكال البناء العمرانى والمنشآت والتصميمات الفنية والواجهات والشوارع.وفى إطار اهتمام المحافظة بثرواتها الطبيعية والمحجرية وبناءً على تعليمات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان قامت لجنة فنية برئاسة اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة بالمرور الميدانى على مواقع الـ ٢٦ محجرا بمرافقة أعضاء اللجنة المشكلة وتضم فى عضويتها مديرى إدارة المحاجر ومشروع المحاجر، بالإضافة إلى ممثلى إدارة البيئة وجهاز شئون البيئة، بجانب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ومسئولى التنظيم والإدارة الهندسية وحى جنوب بالوحدة المحلية.من جهته، أكد اللواء حازم عزت أن المرور الميدانى لهذه اللجنة يهدف إلى تفقد كافة مواقع المحاجر المتاخمة للكتلة السكانية والوقوف على مدى تأثيرها على المساكن المقامة من عدمه، فضلًا عن المعاينة من أرض الواقع لمختلف الحدود والأبعاد والمساحة المحددة لكل محجر والتأكد من موقفها القانونى ومستندات التراخيص الخاصة بها ومدتها.وشدد اللواء حازم عزت على مديرى إدارة مشروع المحاجر خلال المرور الميدانى بضرورة عرض تقرير يومى ومعتمد من الجيولوجيين المختصين لبيان الموقف الحالى للمحاجر وآلية عملها ومدى صلاحية تراخيصها موجهًا مسئولى مجلس المدينة بسرعة مراجعة مستندات الملكية والموقف الإنشائى والقانونى للمبانى والبيوت والعمارات السكنية القائمة أو الجارى إنشاؤها فى محيط المحاجر الجرانيتية، مع ضرورة إعداد حصر كامل بجميع قرارات الإزالة الصادرة مسبقًا للمباني والمنشآت المخالفة.بجانب سرعة اتخاذ الإجراءات واستصدار القرارات اللازمة لإزالة كافة التعديات الواقعة فى محيط هذه المحاجر، بالاضافة إلى التنسيق مع مديرية الأمن من أجل التجهيز لشن حملات مكثفة لتنفيذ قرارات الإزالة وذلك حفاظًا على المخزون الإستراتيجي الفريد الذى تمتلكه المحافظة من الخامات المحجرية المختلفة وعلى رأسها خام الجرانيت بأشكاله المتنوعة.كما طالب اللواء حازم عزت من المستثمرين وأصحاب المحاجر بضرورة وضع لافتات وعلامات حدودية وتوضيحية تبين أبعاد كل محجر ومساحته ومدة ترخيصه.وفى نهاية المرور الميدانى أكد السكرتير العام أنه سوف يتم إعداد تقرير كامل ومفصل عن جميع أعمال اللجنة ونتائجها وعرضه على محافظ أسوان من أجل فحصه ودراسته تمهيدًا لإتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة والتى تصب فى إعلاء الصالح العام وتحقق الاستفادة والاستثمار الأمثل لخام الجرانيت ذي الجودة العالية والذى يعد من أهم مصادر الثروة الطبيعية والمحجرية التي تمتاز بها المحافظة، مع مراعاة الحفاظ على أمن وسلامة الكتلة العمرانية المتاخمة لمنطقة المحاجر وامتدادها المستقبلى.