الأرصاد تكشف موعد بدء فصل الخريف واحتمالات سقوط الأمطار.. فيديو

أكد محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بمركز الأرصاد أن التحسن في الأحوال الجوية بدأ منذ أيام قليلة على كافة الأنحاء مؤكد أنه تم الاقتراب من بدء فصل الخريف بعد 10 أيام والأجواء مستقرة ودرجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية.



وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بمركز الأرصاد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري أن الشبورة المائية مستمرة حتى غدا وتكون متزايدة على بعض الطرق والمناطق الساحلية والطرق الذراعية وعلى المواطنين الحذر أثناء القيادة.



وتابع مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بمركز الأرصاد أنه من المتوقع سقوطك أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية .



وأشار مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بمركز الأرصاد إن الموجة الحالية للطقس تشهد رياحا خفيفة، والتى بدورها تعمل على تقليل نسب الرطوبة والشعور بالمناخ الجيد، خاصة بعد ساعات الظهيرة.