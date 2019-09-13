ترامب يجتمع مع رئيس كوريا الجنوبية في الجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلن مكتب رئيس كوريا الجنوبية مون جيه اليوم الجمعة أن من المتوقع أن يجتمع مون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر وسط آمال باستئناف المحادثات الرامية لتفكيك برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.



وقالت كو مين جونج المتحدثة باسم مون في إفادة إن سول وواشنطن تعملان على تحديد موعد للاجتماع خلال زيارة مون لنيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بين 22 و26 سبتمبر الجاري.



جاء ذلك بعد أيام من إعلان كوريا الشمالية رغبتها في استئناف محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة في غضون الشهر.



وتعثرت المفاوضات بعد اجتماع لم يسفر عن نتائج في فبراير بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون لكنهما اتفقا على إحياء المحادثات عندما اجتمعا في يونيو في المنطقة الحدودية بين الكوريتين.



وقال ترامب أمس الخميس إنه يرغب في عقد اجتماع آخر مع كيم في وقت ما من العام الحالي سيكون الرابع بينهما منذ اجتماعهما الأول في يونيو 2018.



وقال محللون إن إقالة ترامب لمستشار الأمن القومي جون بولتون، وهو من صقور الإدارة الأمريكية، في الأسبوع الحالي قد تسهل إحياء المحادثات على الرغم من أن ذلك لن يسهل تحقيق هدف الولايات المتحدة بإقناع بيونجيانج بالتخلي عن أسلحتها النووية.



وطالبت كوريا الشمالية مرارا بتنازلات أمريكية بشأن العقوبات وحذرت من أن التعاملات بين الجانبين قد تنتهي ما لم تتبع واشنطن نهجا جديدا.