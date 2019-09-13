عائلة موجابي تعلن أنه سيدفن في نصب تذكاري وطني يوم الأحد

قال ليو موجابي المتحدث باسم أسرة رئيس زيمبابوي الراحل روبرت موجابي أنه سيدفن في نصب (هيروز أكر) التذكاري في العاصمة هاراري يوم الأحد متراجعا بذلك عن تصريحات أدلت بها العائلة أمس.



وقال ليو موجابي "أؤكد أنه سيدفن في نصب هيروز أكر الوطني يوم الأحد" مضيفا أن الأسرة أجرت المزيد من المشاورات مع الحكومة منذ إعلانها أمس الخميس أن موجابي سيدفن في مراسم تقتصر على أفرادها فحسب.