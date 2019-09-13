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رياضة

أزارو وجيرالدو ينتظمان في مران الأهلي اليوم

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 01:04 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الثنائي وليد أزارو وجيرالدو دا كوستا ينتظمان في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الجمعة .

وأوضح عبد الحفيظ أن أزارو اشتكى من آلام في الركبة بسبب جزع بسيط؛ فيما اكتفي جيرالدو بأداء تدريبات استشفائية بسبب شعوره بإجهاد عام، مشيرا إلى أن الثنائي سينتظم في المران الجماعي للفريق المحدد له السادسة مساء اليوم الجمعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في المباراة المقرر إقامتها في السادسة مساء غد السبت على ملعب العاصمة مالابو ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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