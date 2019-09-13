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أخبار العالم

مقتل شخص ثالث وإغلاق مطارين بسبب الأمطار الغزيرة بجنوب إسبانيا

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 01:01 م
أمطار في إسبانيا
أمطار في إسبانيا
رويترز
قال رئيس بلدية لإذاعة كادينا سير الإسبانية اليوم الجمعة إن شخصا ثالثا لقي حتفه بسبب الأمطار الموسمية في جنوب إسبانيا فيما أغلقت مطارات وعشرات الطرق في اليوم الثاني من الأمطار الغزيرة.

وقال رامون فرنانديث باتشيكو إن الشخص الذي لقي حتفه في مدينة ألمرية اليوم الجمعة حاول عبور نفق بسيارته. وتوفي شقيقان يوم الخميس حين سحبت الأمطار الغزيرة سيارتهما.

وذكرت السلطات المحلية أن الأمطار في منطقتي بلنسية ومورسيا جرفت المركبات والحطام في عدة بلدات وسببت إجلاء المئات بما في ذلك من على الطرق السريعة التي غمرتها المياه.

وقالت شركة الملاحة الجوية (أينا) إن مطاري ألمرية ومورسيا أغلقا.

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