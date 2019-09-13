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أخبار البلد

شرم الشيخ تستضيف المؤتمر العربى الأول للصم بحضور نخبة من الخبراء والمختصين

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 02:36 م
ضعاف السمع - صورة
ضعاف السمع - صورة تعبيرية
محمد إبراهيم
يعقد الاتحاد النوعى لجمعيات الأشخاص الصم وضعاف السمع بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة التضامن الاجتماعى المؤتمر العربى الأول بعنوان: "من أجل تعليم جيد للأشخاص الصم وضعاف السمع"، وذلك على ضوء أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والمجلس القومي لشئون الإعاقة ومحافظة جنوب سيناء.

ويعقد المؤتمر في الفترة من 15 حتى 19 سبتمبر 2019 بمدينة شرم الشيخ، ويشارك نخبة من الخبراء والمهتمين والأشخاص الصم وضعاف السمع في الوطن العربي.

ويستهدف المؤتمر وضع رؤية تمهيدية للوصول إلى تعليم ملائم وجيد للأشخاص الصم وضعاف السمع وتحقيقا للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة تمكينا لهذه الفئة من المهارات الأساسية والقضاء على الفقر ودعم استقلاليتهم ومشاركتهم في بناء المجتمع

ويناقش المؤتمر من خلال البحوث وورش العمل بعض الصعوبات التي يواجهها الأشخاص الصم وضعاف السمع فى التعليم وبخاصة اللغة العربية، وكيفية مواجهتها ، مع مناقشة إعداد وتأهيل معلم الأشخاص الصم وضعاف السمع وإستراتيجيات تدريسهم، مع بحث لدور التكنولوجيا المساندة في دعم التعليم وعرض نماذج وخبرات ناجحة في تعليم الأشخاص الصم وضعاف السمع.

وفي ظل مشاركة عربية واسعة من الأشخاص الصم وضعاف السمع، يبحث المؤتمر إمكانية توحيد المصطلحات الأكاديمية الإشارية كما يهتم المؤتمر بمناقشة دور الأسرة في دعم تعليم وتمكين هؤلاء الأشخاص.

يأتي ذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأشخاص ذوي الإعاقة وكخطوة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
شرم الشيخ تستضيف المؤتمر العربى الأول للصم بحضور نخبة من الخبراء والمختصين

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