اصطحب أولاده معه.. غرق عامل بالصرف الصحي داخل بيارة بفايد



ودلت تحريات المباحث أن العامل اصطحب نجليه إلى أحد الفنادق بمدينة فايد لتسليك وتنظيف بيارات الصرف الصحى الخاصة بالفندق وأثناء عملهم فى إحدى البيارات فوجئ الأولاد بتعرض والدهما للغرق والاختناق داخل البيارة وحاولوا إنقاذه لكنهم فشلوا وتعرضوا كذلك للغرق والاختناق.



تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى فايد المركزى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

لقي عامل بالصرف الصحي بمحافظة الإسماعيلية مصرعه غرقا داخل بيارة.تلقى اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بمصرع عامل داخل إحدى بيارات الصرف الصحى الخاصة بأحد الفنادق بمدينة فايد بالإسماعيلية.انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ حيث تم استخراج جثة العامل من البيارة وإنقاذ نجليه من الغرق معه.