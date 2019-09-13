المنيا يخوض 6 مباريات ودية استعدادًا للدوري الممتاز لكرة الطائرة

يدخل فريق كرة الطائرة بنادي المنيا ، معسكرًا بالقاهرة لمدة أسبوع، بدءً من غدا السبت ضمن استعداداته للدور التمهيدي بالدوري الممتاز " أ "، ويخوض خلاله عددا من المباريات الودية مع فرق أندية الدوري الممتاز.



أعلن إبراهيم عبد الحكم المدير الفني لطائرة المنيا، عن خوض الفريق لسلسلة من المباريات الودية أمام أندية قوية ، وتضم المباريات فرق ( النصر، الداخلية، هيئة قناة السويس بالاسماعيلية، هليوبوليس، الشرقية للدخان، و بتروجيت)، مضيفًا أن عددًا من الأندية طالبت استضافتنا في مباريات ودية منها نادي ( أكتوبر، ومصر للبترول)، وجاري التنسيق لخوض مباريات أخرى مع فرق ( الزهور، والشمس).



وأوضح عبد الحكم أنه تم مراعاة تدرج المستوى في مباريات المنيا خلال معسكرنا الخارجي، لدراسة نقاط القوى والضعف في الفريق وسد الثغرات بالفريق، لضمان موسم موفق وخلق تجانس بين لاعبي الفريق، مؤكدًا أنه تم الإعداد لتخصيص الثلاثاء المقبل للتدريبات الاستشفائية للاعبين للتخلص من الإجهاد، واستكمال المعسكر للاستفادة منه .



ومن المقرر أن يخوض فريق طائرة المنيا أولى مبارياته بالدور التمهيدي للممتاز "أ" يوم الإثنين الموافق ٣٠ سبتمبر الجاري بلقاء قوي مع فريق طلائع الجيش.