الأهلاوية_ضهر_زكريا .. ومغردون: هترجع احسن من الاول ياحراق

حالة من الحزن أصابت الوسط الرياضى بعد عرض حلقة مؤمن زكريا عبر إحدى القنوات الفضائية وحديثه عن سبب الابتعاد عن الملاعب.



دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #الأهلاوية_ضهر_زكريا وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر.



وجاءت التعليقات كالتالى : "



جمهور الأهلي معاك يامؤمن بحد ماترجع أفضل من الأول إرفع راسك لفوق انت أهلاوي

#الأهلاوية_ضهر_زكريا



بحق يوم الجمعه المبارك

ربنا يتمم شفاك يا مؤمن

#الاهلاويه_ضهر_زكريا



الحراق ألف سلامة عليك

##الاهلاويه_ضهر_زكريا



كلنا في ضهرك يا حراق

#الاهلاويه_ضهر_زكريا



#الاهلاويه_ضهر_زكريا

مؤمن زكريا و الله بنحبك و بندعيلك و هنفضل ندعيلك فاللهم بحق اعظم ايامك يوم الجمعة اشف عبدك هذا شفاء لا يغادر سقما و ارزقه الصحة والعافية و اشرح صدره



#الاهلاويه_ضهر_زكريا جمهور الاهلي كله بيدعيلك إن شاء الله ترجع احسن من الاول ربنا يعفو عنك



#الاهلاويه_ضهر_زكريا شفاك الله وعافاك يا نجم وترجع زي الاول وأحسن إن شاء الله



كلنا معاك لحد ما ترجع بكل قوتك وتبقي أحسن من الاول يا حراااق شدة وتزول يا ابن الاهلي #الاهلاويه_ضهر_زكريا



المحنه اخرها فرحه

#الاهلاويه_ضهر_زكريا



مؤمن زكريا خرج من قائمة الأهلي للموسم الجديد بسبب إصابة يعانى منها ويعالج بسببها حاليا فى ألمانيا على فترات.



صاحب الـ31 عاما شارك فى 6 مباريات فقط خلال الموسم الماضي، قبل أن يخرج معارا لنادي أحد ويقطع الإعارة سريعا بسبب الإصابة.