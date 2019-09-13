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أخبار العالم

الأمم المتحدة: 3.9 مليون شخص يحتاجون للمساعدة الإنسانية في مالي

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 03:47 م
المساعدات الانسانية
المساعدات الانسانية في مالي
أ ش أ
قال يانس ليركا المتحدث باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة، إن عدد الأشخاص الذين يحتاجون للمساعدة الإنسانية في مالي قد ارتفع من 3.2 مليون شخص في بداية العام الجاري إلى 3.9 مليون شخص بنسبة زيادة تصل إلى 22 % بما يعادل واحدا من بين كل خمسة ماليين.

وأشار المتحدث الأممي - في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم /الجمعة/ - إلى أن عدد النازحين داخليا قد تضاعف ليصل إلى 168 ألف شخص حتى 31 يوليو الماضي، موضحًا أن السبب وراء الأزمة الإنسانية في مالي هو حدوث طفرة في النزاعات بين المجتمعات في وسط البلاد خلال الجزء الأول من العام الجاري وكذلك تصاعد انعدام الأمن الغذائي، لافتًا إلى أنه يوجد اليوم حوالي 550 ألف شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد.

وشدد على أن هناك حاجة ملحة لزيادة مستويات التمويل الإجمالية لمواجهة الأزمة الإنسانية في مالي، لافتًا إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري لم يتم تمويلها سوى بنسبة 30% فقط.

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