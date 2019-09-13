مصائب قوم عند قوم فوائد.. يورجن كلوب سعيد بسبب ودية منتخبي مصر وكرواتيا

عبر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن سعادته، بسبب عدم خوض ثنائي الفريق محمد صلاح وساديو ماني لمباريات دولية مع منتخباتهما، خلال أسبوع الفيفا.



وكان من المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره كرواتيا، وديا، خلال أسبوع الفيفا، لكن تم إلغاؤها بسبب رحيل أجيري، وعدم وجود مدرب لمنتخب مصر حتى الآن".



وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي: "سعيد جدا بإراحة محمد صلاح وساديو ماني خلال فترة التوقف الدولي، الثنائي حصلا على الراحة التي كانا يحتاجانها في أسبوع الفيفا".



وأضاف: "صلاح وماني بحالة جيدة الآن، نأمل أن نستفيد من ذلك، ونستخدمهما بالطريقة المثلى".



يذكر أن ليفربول يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.