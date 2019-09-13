ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مصائب قوم عند قوم فوائد.. يورجن كلوب سعيد بسبب ودية منتخبي مصر وكرواتيا

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 04:02 م
يورجن كلوب مدرب ليفربول
يورجن كلوب مدرب ليفربول
محمد السعيد
عبر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن سعادته، بسبب عدم خوض ثنائي الفريق محمد صلاح وساديو ماني لمباريات دولية مع منتخباتهما، خلال أسبوع الفيفا.

وكان من المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره كرواتيا، وديا، خلال أسبوع الفيفا، لكن تم إلغاؤها بسبب رحيل أجيري، وعدم وجود مدرب لمنتخب مصر حتى الآن".

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي: "سعيد جدا بإراحة محمد صلاح وساديو ماني خلال فترة التوقف الدولي، الثنائي حصلا على الراحة التي كانا يحتاجانها في أسبوع الفيفا".

وأضاف: "صلاح وماني بحالة جيدة الآن، نأمل أن نستفيد من ذلك، ونستخدمهما بالطريقة المثلى".

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليفربول في مهمة ودية جديدة أمام إشبيلية بأمريكا

بعد خلافهما الأخير .. تاريخ الأزمات بين محمد صلاح وساديو ماني

يمزح في غرفة الملابس.. أول تعليق من قائد ليفربول على واقعة محمد صلاح وساديو ماني

يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول يعلق على أزمة محمد صلاح وماني

يورجن كلوب يكشف تطورات أزمة محمد صلاح وساديو ماني

ترشيحاتنا

لزيادة المناعة.. شريف مدكور يعطي وصفة سحرية لمرضى السرطان

فتاة تتهجم على أحمد فهمي.. تعرف على رد فعل زوجته هنا الزاهد

الأرض تخسر معركتها في البقاء.. ودمار الكوكب بـ نهاية قريبة

آيتان يفهمهما الناس خطأ وهذا هو التفسير الصحيح.. فيديو

مؤمن زكريا يكشف تفاصيل جديدة في أزمته مع الأهلي .. رسالة الخطيب والاعتزال الأبرز (فيديو)

شاهد.. حفيدة هيفاء وهبي في أول يوم دراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالورود السوداء.. إطلالة كلاسيك لـ نادية الجندى فى أحدث ظهور لها

ياسمين عبد العزيز بإطلالة أنيقة في المنزل

قوام رشيق.. 15 صورة تكشف إطلالات دارين حلمي خطيبة تامر عاشور