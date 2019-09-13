شاهد.. مران الزمالك في داكار استعدادا لمواجهة جينيراسيون فوت

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانا قويا أمس بملعب لاديور بمدينة ديمانديو السنغالية التى تبعد عن العاصمة داكار 100 كيلو متر.



ويواجه الزمالك الذي وصل السنغال أمس الأول الأربعاء فريق جينيراسيون فوت غدا السبت في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.



وأسفر الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام فريق جينيراسيون فوت السنغالي والذي حضره أحمد زاهر المدير الإداري عن الاتفاق على ارتداء الفريق زيه الرسمي، بينما يرتدي الحارس الزي الأصفر.



بينما يرتدي بطل السنغال الزي العنابي وحارسه الزي الأزرق.



كما حصل الزمالك على ١٥٠ دعوة للجماهير التي تسانده في المباراة وكذلك خمس دعوات في المقصورة.















