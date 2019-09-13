من يفوز فى أول اختبار خارج الديار.. ميتشو الزمالك أم فايلر الاهلي

يخوض غدا السبت قطبا الكرة المصرية نادي الأهلي والزمالك أول إختبار حقيقي خارج الديار تحت قيادة فنية جديدة للمدرسة السويسرية والصربية.



السويسرى فايلر والصربي ميتشو يواجهان المجهول فى الأدغال غدا ويرغب كل منهما فى الظهور القوى وتحقيق الإنتصار خارج الديار والعودة إلى القاهرة بنتيجة جيدة وخوض مباراة الإياب داخل البلاد بأريحية.



الثنائى فايلر وميتشو يتأهب كل منهما لفرض الشخصية القوية فى القارة السمراء فى أول ظهور للمدرسة السويسرية التى يقودها مدرب الأهلي فى أحراش إفريقيا فيما لا يتعتبر ملاعب إفريقيا جديدة على المدرب الصربي الذى عمل فى ملاعبها قرابة 19 عاما.



الأهلي وبطل غينيا الإستوائية



يواجه فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي نظيره كانو سبورت الغيني في إطار منافسات ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها في السادسة من مساء غد السبت بتوقيت القاهرة.



المارد الأحمر حقق فوزا على فريق إطلع بره السوداني فى مباراة الذهاب بنتيجة 4 -0 وفى لقاء الإياب سحق منافسه بنتيجة 9-0 قبل أن يتأهل إلى دور الـ 32 بدورى أبطال إفريقيا.



ويسعى السويسري فايلر فى تحقيق أول فوز له إبان قيادته للشياطين الحمر فى اول إختبار حقيقي للفريق الأحمر فى دورى أبطال إفريقيا.



فايلر يرغب فى إزالة الصورة القاتمة التى تركها مارتن لاسارتى المدير الفنى السابق للمارد الأحمر بعدم تحقيق الأهلي أى فوز خارج أرضه وإقتصرت نتائجه على التعادل والخسارة فى لدى مشاركته فى النسخة الماضية بدورى أبطال إفريقيا تحت قيادة المدرب الأورجوياني.



الزمالك وبطل السنغال



يلتقي فى الثامنة مساء غد السبت فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الصربي ميتشو نظيره فريق جينيراسيون فوت السنغالي في مباراة الذهاب بدور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.



قاد الصربي ميتشو فريق الزمالك فى 4 مباريات وحقق خلالها العلامة الكاملة بدأها باكتساح فريق ديكاداها بطل الصومال فى لقاء الإياب بنتيجة 6-0.



ثم عاد ميتشو لقيادة الفارس الأبيض فى منافسات بطولة كأس مصر وحقق الفوز على فريق مصر المقاصة فى دور ربع النهائى والاتحاد السكندري بنصف نهائى البطولة وبيراميدز في المباراة النهائية للكأس.



ميتشو المتمرس فى قارة إفريقيا يرغب فى صنع مجد تاريخي مع القلعة البيضاء فى ظل وجود عناصر جيدة قادرة على تنفيذ تعليماته وترجمة فكرة التكتيكي داخل المستطيل الأخضر.