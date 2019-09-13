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رياضة

الاسماعيلي ضد اهلي بنغازي.. وجيه عبد الحكيم يسجل هدفين لـ الدراويش.. فيديو

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 06:37 م
وجيه عبدالحكيم يسجل
وجيه عبدالحكيم يسجل هدفين لـ الدراويش
يسرى غازى
أحرز وجيه عبد الحكيم هدفين لفريق الإسماعيلى فى مرمى أهلي بنغازي في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الإسماعيلية ضمن منافسات البطولة العربية للأندية الأبطال.

نجح وجيه عبد الحكيم فى تسجيل الهدف الأول بعدما تسلم تمريرة ماكرة داخل منطقة الجزاء سددها بقدمه ثوية رغم ملاحقة مدافع الفريق الليبي وتسكن شباك الحارس معلنا عن الهدف الأول.

وفى الدقيقة 21 تسبب خطأ قاتل لحارس مرمى فريق الأهلي الليبي في إهداء وجيه عبد الحكيم كرة سهلة داخل منطقة الجزاء سددها بقدمه في الشباك ويسجل ثانى أهداف قلعة الدراويش.

جرت محاولات من جانب الفريق الليبي لتسجيل هدف العودة إلى المباراة فى حين لم يكتف الدراويش بالهدفين وشن لاعبوه هجوما ضاريا على الخطوط الخلفية للفريق الليبي.

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