مقتل أربعة وإجلاء آلاف جراء فيضانات بجنوب شرق إسبانيا

لقي أربعة أشخاص حتفهم وأجلت السلطات أكثر من 1500 جراء أمطار غزيرة هطلت على مدى يومين بجنوب شرق إسبانيا بينما أغلقت العديد من الطرق وشبكات القطارات وأحد المطارات اليوم الجمعة.



وجرفت المياه سيارات وحطاما في مناطق بلنسية ومورسيا وشرق إقليم اندلسية.



وذكرت وكالة الإنقاذ أن رجلا عثر عليه متوفيا في غرناطة اليوم الجمعة بعدما جرفت المياه سيارته على طريق سريع، وتوفي آخر في ألمرية بعدما حاول قيادة مركبته في نفق تغمره المياه.



وتوفي شقيقان يوم الخميس حين سحبت الأمطار الغزيرة سيارتهما.



وأغلقت السلطات 74 طريقا وشبكة قطارات مورسيا ومطار المدينة.