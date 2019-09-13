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رياضة

الصيد يتوج ببطولة منطقة القاهرة للسباحة التوقيعية.. صور

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 07:02 م
صدى البلد
حسن العمدة
توج نادي الصيد ببطولة منطقة القاهرة للسباحة التوقيعية كأس صوفى ثروت لمرحلتى 10, 15 سنة التى أقيمت اليوم الجمعة بنادي الصيد ، بمشاركة أندية الصيد ، الجزيرة ، هليوبوليس، الاهلى، سموحة، الشمس، الزهور، القاهرة، بالم هيلز ، نيو جيزة ، الزمالك، طلائع الجيش.

حضر مراسم توزيع الميداليات والكئوس محمد العقدة عضو مجلس إدارة الصيد واللواء شيرين شمس المدير التنفيذى و أشرف الفار مدير النشاط الرياضى.

مَثل الصيد فى مرحلة 15 سنة كل من السباحة ملك صادق، جنى ايهاب، ملك ايهاب سيد، ندى عمرو فاروق، فريده وائل محمد، سلمى محمد، ملك احمد محمود، سلمى طارق، مديحة محمد سيد.

مرحلة 10 سنوات مثل الصيد كل من ملك سامح، لىلى شريف، جنى احمد، جنى ايمن، سلمى شريف يحيى، حبيبه أحمد علام، زينا خالد خيرى، تولاى محمد السيد، زينة عمرو أحمد، ياسمين أحمد منصور، سلمى هانى.

الجهاز الفنى والادارى ياسمين لطيف مدير فنى، هدير الهاشمى مدرب عام، و ناريمان خالد، نوران خالد، مريم احمد كامل، نورهان فضل، فاطمة الزهراء مدربين، والمدير الادارى عبدالقادر السيد وعلى ناجى ، مصطفى السيد اداريين.

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