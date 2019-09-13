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رياضة

عبد الله السعيد يوجه رسالة خاصة لـ مؤمن زكريا

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 07:35 م
مؤمن زكريا وعبدالله
مؤمن زكريا وعبدالله السعيد
حسن العمدة
وجه عبدالله السعيد نجم منتخب مصر وبيراميدز رسالة قوية إلى مؤمن زكريا لاعب النادي الاهلي، بعد إصابته فى الفترة الماضية.

ونشر عبدالله السعيد عبر حسابه على إنستجرام ، "بإذن الله ربنا هيكرمك وترجع احسن من الاول .. ربنا يشفيك ويديك علي قد تعبك يا حبيبي ".

وأتم مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، 6 أشهر كاملة غائبًا عن المشاركة في المباريات، وهو ما كان دافعًا قويًا لظهور اللاعب والحديث بشأن مستقبله، وموعد عودته إلى الملاعب، وخوض المباريات، واستعادة نغمة التألق التي كان يتميز بها مع النادي الأهلي.

"إصابتي النفسية سبب ابتعادي عن المشاركة في المباريات".. هكذا كشف النجم مؤمن زكريا، خلال تصريحات تليفزيونية نشرت بالأمس.

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