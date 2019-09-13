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رياضة

الإسماعيلي ضد أهلي بنغازي .. عبدالرحمن مجدى يسجل هدفا قاتلا للدراويش .. فيديو

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 07:52 م
عبدالرحمن مجدى لاعب
عبدالرحمن مجدى لاعب الإسماعيلي
يسرى غازى
أحرز عبدالرحمن مجدى هدفا قاتلا لفريق الإسماعيلي فى مرمى أهلي بنغازى الليبي بالدقائق الأخيرة من عمر المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الإسماعيلية ضمن منافسات البطولة العربية للأندية الأبطال.

كان فريق الإسماعيلي أنهى الشوط الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يضيف الفريق الليبي هدفا ثانيا وأحرز ثلاثية قلعة الدراويش وجيه عبدالحكيم هدفين وأحمد مدبولى هدف فيما سجل ثنائية الفريق الليبي سفيان عمران وديفيد.

ونجح عبدالرحمن مجدى فى تسجيل الهدف الرابع من ضربة حرة سدد خلالها الكرة قوية فى المرمى تسكن شباك الجارس الليبي فى الدقيقة 88.

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