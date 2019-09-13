الدوري السعودي.. ضمك الصاعد حديثا يهزم اتحاد جدة 2-1.. فيديو

حقق فريق ضمك الصاعد حديثا بالدوري السعودي، فوزا مثيرا على اتحاد جدة، 2-1، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بالمحالة بمدينة أبها فى الجولة الثالثة .



وافتتح ضمك التهديف فى الدقيقة الثانية عن طريق محسن ياجور ، من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء .



وأدرك اتحاد جدة هدف التعادل فى الدقيقة الثالثة عن طريق إيمليانو فيتشو بعد تلقيه عرضية رائعة من زميله فيسددها بقوة لتسكن الشباك ، معلنا الهدف الثاني .



وأضاف ، محسن ياجور الهدف الثاني فى الدقيقة 27 بعد تلقيه تمريرة رائعه لينفرد بسرعته من وسط الملعب متجه لمرمي اتحاد جدة ليسددها بقوة فتسكن الشباك ، علي الفور .



وبهذه النتيجة يحصل فريق ضمك الصاعد علي أول ثلاث نقاط له فى الدوري بعد خسارة المباراتين فى الجولة الاولي والثانية ويحتل فى المركز الحادي عشر .



وتجمد اتحاد جدة فى المركز الثامن برصيد 3 نقاط .