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رياضة

الدوري السعودي.. ضمك الصاعد حديثا يهزم اتحاد جدة 2-1.. فيديو

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 08:27 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
حسن العمدة
حقق فريق ضمك الصاعد حديثا بالدوري السعودي، فوزا مثيرا على اتحاد جدة، 2-1، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بالمحالة بمدينة أبها فى الجولة الثالثة .

وافتتح ضمك التهديف فى الدقيقة الثانية عن طريق محسن ياجور ، من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء .

وأدرك اتحاد جدة هدف التعادل فى الدقيقة الثالثة عن طريق إيمليانو فيتشو بعد تلقيه عرضية رائعة من زميله فيسددها بقوة لتسكن الشباك ، معلنا الهدف الثاني .

وأضاف ، محسن ياجور الهدف الثاني فى الدقيقة 27 بعد تلقيه تمريرة رائعه لينفرد بسرعته من وسط الملعب متجه لمرمي اتحاد جدة ليسددها بقوة فتسكن الشباك ، علي الفور .

وبهذه النتيجة يحصل فريق ضمك الصاعد علي أول ثلاث نقاط له فى الدوري بعد خسارة المباراتين فى الجولة الاولي والثانية ويحتل فى المركز الحادي عشر .

وتجمد اتحاد جدة فى المركز الثامن برصيد 3 نقاط .

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