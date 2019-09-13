إحباط محاولتى تهريب تليسكوب وهواتف وكروت ميموري مع راكبين بمطار القاهرة

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب برئاسة محمود فرغلي مدير عام الموانئ الجوية من ضبط محاولتى تهريب تليسكوب وعدد من الهواتف المحمولة وكروت الميمورى بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك.



في المحاولة الأولى، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة طائرة خطوط شركة طيران الخليج القادمة من البحرين تم الاشتباه راكب ب . ع . ع مصري الجنسية، بتفتيش حقائبه تبين وجود 2 ساعة سامسونج Samsung Galaxy Watch مزودة بكاميرا و 7 سماعات Samsung Galaxy Buds و7 هواتف محمولة ماركة آيفون وسامسونج و5 اسطوانات بلاي استيشن مخبأة بين طيات الملابس وبتفتيشه ذاتيا تبين وجود 885 كارت ميمورى 2 و8 جيجا مخبأة داخل حذائه .



في المحاولة الثانية، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة طائرة خطوط شركة طيران العربية القادمة من الشارقة، تم الاشتباه فى الراكب ا . م . م مصري الجنسية، بتفتيش حقائبه تبين وجود تليسكوب مزود ب2 قاعدة للتثبيت على البندقية مخبأة بين طيات الملابس،



قرر محمود فرغلي مدير عام الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط وتحريز المضبوطات.