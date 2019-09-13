ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

إحباط محاولتى تهريب تليسكوب وهواتف وكروت ميموري مع راكبين بمطار القاهرة

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 09:56 م
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
نورهان خفاجي
تمكن رجال جمارك مطار برج العرب برئاسة محمود فرغلي مدير عام الموانئ الجوية من ضبط محاولتى تهريب تليسكوب وعدد من الهواتف المحمولة وكروت الميمورى بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك.

في المحاولة الأولى، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة طائرة خطوط شركة طيران الخليج القادمة من البحرين تم الاشتباه راكب ب . ع . ع مصري الجنسية، بتفتيش حقائبه تبين وجود 2 ساعة سامسونج Samsung Galaxy Watch مزودة بكاميرا و 7 سماعات Samsung Galaxy Buds و7 هواتف محمولة ماركة آيفون وسامسونج  و5 اسطوانات بلاي استيشن مخبأة بين طيات الملابس وبتفتيشه ذاتيا تبين وجود 885 كارت ميمورى 2 و8 جيجا مخبأة داخل حذائه .

في المحاولة الثانية، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة طائرة خطوط شركة طيران العربية القادمة من الشارقة، تم الاشتباه فى الراكب ا . م . م مصري الجنسية، بتفتيش حقائبه تبين وجود تليسكوب مزود ب2 قاعدة للتثبيت على البندقية مخبأة بين طيات الملابس،

قرر محمود فرغلي مدير عام الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط وتحريز المضبوطات. 

ترشيحاتنا

توفيق عكاشة يكشف مخططا خبيثا نفذته جماعة الإخوان بين 2011 و2014.. فيديو

ميريهان حسين تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

عمرو الجنايني يفجر مفاجأة: عاقبنا شيكابالا لمحو الشكوك

القناة الناقلة لمباراة الاهلي وكانو سبورت بدوري أبطال أفريقيا

الخطيب يسترجع ذكريات فوزه بجائزة أفضل لاعب في افريقيا

هذه الأعمال يصل ثوابها إلى الأب بعد وفاته.. تعرف عليها.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاد رياض القصبجي.. شاهد الحسناء حفيدة الشاويش عطية

كواليس الاستعدادات النهائية للمؤتمر الوطني للشباب بالمنارة..صور

من الشلل في قطر إلى سيارة بالمطرية.. إيداع مشرد دار رعاية.. صور