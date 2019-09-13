البيت الأبيض يعتزم الكشف عن خطة لتخفيضات ضريبية في منتصف 2020

قال لاري كودلو كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض اليوم الجمعة إن إدارة ترامب تعتزم أن تعلن عن خطة لتخفيضات ضريبية في منتصف 2020 ستستهدف منح إعفاءات كبيرة للطبقة المتوسطة.



ولم يقدم كودلو، الذي كان يتحدث إلى الصحفيين على هامش تجمع لمشرعين جمهوريين، أي تفاصل بشأن الخطة التي تعتزم الإدارة تقديمها بينما يواصل الرئيس دونالد ترامب مسعاه لإعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية.