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أخبار العالم

البيت الأبيض يعتزم الكشف عن خطة لتخفيضات ضريبية في منتصف 2020

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 09:51 م
البيت الأبيض
البيت الأبيض
رويترز
قال لاري كودلو كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض اليوم الجمعة إن إدارة ترامب تعتزم أن تعلن عن خطة لتخفيضات ضريبية في منتصف 2020 ستستهدف منح إعفاءات كبيرة للطبقة المتوسطة.

ولم يقدم كودلو، الذي كان يتحدث إلى الصحفيين على هامش تجمع لمشرعين جمهوريين، أي تفاصل بشأن الخطة التي تعتزم الإدارة تقديمها بينما يواصل الرئيس دونالد ترامب مسعاه لإعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية.

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