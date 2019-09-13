أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة 13-9-2019 .. أزارو يغيب.. والخطيب في حفل أفضل لاعب بأفريقيا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم السبت 13 سبتمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالتالي:
الخطيب: مصر تستحق استضافة حفل أفضل لاعب في أفريقيا
شارك رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب مساء اليوم الجمعة في حفل توقيع عقود استضافة وتنظيم احتفالية اختيار أفضل لاعب إفريقي للعام الحالي المقرر إقامته في مصر يناير 2020.
هذا اللاعب يقود الاهلي امام كانو سبورت بعد إصابة وليد ازارو
تلقى النادي الأهلي ضربة قوية بغياب مهاجمه وليد ازارو عن مواجهة كانو سبورت التي ستقام غدا السبت في السادسة مساءً في اطار دور الـ32 بدوري ابطال افريقيا.
تفاصيل محاضرة فايلر مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة كانو سبورت
عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة مع لاعبيه تحدث فيها عن مباراة كانو سبورت المقرر لها السادسة من مساء غد في ذهاب دور الــ32 لدورى الابطال الأفريقي.
فقره بدنية في المران الختامي للأهلي بـ غينيا الاستوائية
خصص توماس بينكيل، مدرب أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة للتدريبات البدنية بالكرة لمدة ٣٠ دقيقة.
فقرة خاصة للتسديد على المرمى في مران الاهلي بـ مالابو
حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، علي تخصيص فقرة لتدريب لاعبي الوسط والمهاجمين على صناعة الهجمات وكيفية إنهائها بشكل دقيق وذلك في المران الختامي على ملعب مالابو بغينيا الاستوائية.
إصابة لاعب الأهلي بكسر مضاعف في الساق
أكد أحمد سراج المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ أن فريقه قدم أداء جيدًا في مباراته أمام الإنتاج الحربي استحق به الفوز بهدف نظيف في لقائهما اليوم ،الجمعة، بالجولة الخامسة من بطولة الجمهورية، مؤكدًا أنه يأمل في أن يقدم اللاعبون مستويات أفضل من ذلك في المباريات المقبلة.
الخطيب: مصر تستحق استضافة حفل أفضل لاعب في أفريقيا
شارك رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب مساء اليوم الجمعة في حفل توقيع عقود استضافة وتنظيم احتفالية اختيار أفضل لاعب إفريقي للعام الحالي المقرر إقامته في مصر يناير 2020.
هذا اللاعب يقود الاهلي امام كانو سبورت بعد إصابة وليد ازارو
تلقى النادي الأهلي ضربة قوية بغياب مهاجمه وليد ازارو عن مواجهة كانو سبورت التي ستقام غدا السبت في السادسة مساءً في اطار دور الـ32 بدوري ابطال افريقيا.
تفاصيل محاضرة فايلر مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة كانو سبورت
عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة مع لاعبيه تحدث فيها عن مباراة كانو سبورت المقرر لها السادسة من مساء غد في ذهاب دور الــ32 لدورى الابطال الأفريقي.
فقره بدنية في المران الختامي للأهلي بـ غينيا الاستوائية
خصص توماس بينكيل، مدرب أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة للتدريبات البدنية بالكرة لمدة ٣٠ دقيقة.
فقرة خاصة للتسديد على المرمى في مران الاهلي بـ مالابو
حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، علي تخصيص فقرة لتدريب لاعبي الوسط والمهاجمين على صناعة الهجمات وكيفية إنهائها بشكل دقيق وذلك في المران الختامي على ملعب مالابو بغينيا الاستوائية.
إصابة لاعب الأهلي بكسر مضاعف في الساق
أكد أحمد سراج المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ أن فريقه قدم أداء جيدًا في مباراته أمام الإنتاج الحربي استحق به الفوز بهدف نظيف في لقائهما اليوم ،الجمعة، بالجولة الخامسة من بطولة الجمهورية، مؤكدًا أنه يأمل في أن يقدم اللاعبون مستويات أفضل من ذلك في المباريات المقبلة.