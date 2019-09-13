الخطيب: مصر تستحق استضافة حفل أفضل لاعب في أفريقيا

شارك رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب مساء اليوم الجمعة في حفل توقيع عقود استضافة وتنظيم احتفالية اختيار أفضل لاعب إفريقي للعام الحالي المقرر إقامته في مصر يناير 2020.



وحرص محمود الخطيب على إلقاء كلمته خلال الحفل الكبير الذى أقيم مساء اليوم في مدينة الغردقة بحضور أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وعمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة شئون اتحاد الكرة.



وأعرب محمود الخطيب رئيس النادي عن سعادته بالمشاركة في حفل توقيع عقود استضافة وتنظيم احتفالية اختيار أفضل لاعب إفريقي للعام الحالي، مؤكدًا أن مصر تستحق استضافة هذا الحدث؛ لما لها من تاريخ كبير وعريق في القارة الإفريقية، وهذا يعيد لذهنه فوزه بجائزة أفضل لاعب في القارة عام 1983 الذي نجح في التتويج به بفضل مساندة الجميع؛ سواء أسرته أو زملائه بالمستطيل الأخضر، أو مدربيه أو جماهير الأهلي التي كانت خير داعمٍ له خلال مشواره الكروي.