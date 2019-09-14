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منوعات

3 بلاد يحظر فيها تطبيق الواتساب.. الإمارات أبرزها.. تعرف على السبب

السبت 14/سبتمبر/2019 - 05:31 ص
صدى البلد
أحمد شريف
واتساب هو أشهر تطبيق للمراسلات الفورية الأكثر استخدامًا في العالم، حيث يتم استخدام من قبل حوالي 1.6 مليار مستخدم ، يتم ينتشر تطبيق واتساب في 190 دولة، ومع ذلك ، على الرغم من أن العديد من الأفراد والشركات يستمتعون بمزايا واتساب في بلدانهم ، فإن منصة المراسلة الفورية غير متوفرة في بعض البلدان وبعض مزاياها مقيدة في بعض البلدان.

وفي هذا السياق ألقى موقع "techzim" نظرة على بعض البلدان التي حظرت تطبيق واتساب أو حيث لا يمكنك استخدام بعض ميزات التطبيق.

الصين
تم حظر تطبيق واتساب من قبل الحكومة الصينية في عام 2017 ومنذ ذلك الحين لم يخضع للرقابة، حيث تشير التقارير إلى أنه منذ فرض الرقابة على واتساب ، اشتكى المستخدمون من متأخر رسائلهم وعد وصلها بشكل فوري.

يعتقد البعض أن الخدمة خضعت للرقابة في البلاد بسبب ميزات التشفير القوية التي تحد من قدرة الحكومة الصينية على التطفل في دردشات المواطن.

من ناحية أخرى ، تقول تقارير أخرى أن الحكومة الصينية فرضت رقابة على WhatsApp في البلاد للترويج لاستخدام WeChat ، والذي يمكن للحكومة فرض الرقابة عليه.

كوريا الشمالية
في كوريا الشمالية أيضًا ، تم حظر خدمات WhatsApp، حيث تفيد التقارير بأن التشفير الشامل للتطبيق يحد من قدرة الحكومة على تتبع الاتصالات في البلاد.

فإذا كانت لديك خطط لزيارة أي من البلدان المذكورة أعلاه ، ربما لقضاء عطلة أو العمل ، فيجب عليك البحث في بعض التطبيقات البديلة بخلاف واتساب. يستخدم بعض الأشخاص شبكات VPN للتهرب من الحظر والقيود.

الإمارات العربية المتحدة
عندما تكون في دولة الإمارات العربية المتحدة (الإمارات) ، لا يمكنك إجراء مكالمات فيديو أو مكالمات صوتية عبر واتساب ، وذلك لأن دولة الإمارات العربية المتحدة ترغب في الترويج لخدمات الاتصالات القائمة في الدولة وزيادة في نهاية المطاف في البلاد fiscus.

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