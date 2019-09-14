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فن

بعد عرضه بالسويد.. يوم وليلة فى افتتاح الدار البيضاء للفيلم العربى

السبت 14/سبتمبر/2019 - 03:00 ص
يوم وليلة فى افتتاح
يوم وليلة فى افتتاح الدار البيضاء للفيلم العربى
محمد نبيـل
أعلن مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربى التى تعقد خلال الفترة من 18 إلى 25 أكتوبر المقبل عن إختيار فيلم "يوم وليلة" فى افتتاح دورته الثانية.

الفيلم يحظى بالعرض العالمى الاول بمهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، والذى أصبح أهم تظاهرة سينمائية تعتنى بالسينما العربية خارج الوطن العربى.

الفيلم تدور أحداثه داخل حى السيدة زينب، الشهير بالقاهرة، وفي ليلة الاحتفال بمولدها، ثم تم تغييره إلى اسم “يوم مصري”، كناية عما يحتويه العمل من نماذج تعبر عن المجتمع المصري، وفئاته وطبقاته المختلفة.

ويعرض أيضا العديد من القضايا المجتمعية بين العوز والفقر، وتجارة المخدرات والسلاح، وما يسعى إليه الخارجون على القانون في مثل هذه المناسبات، التى تجمع فئات المجتمع المختلفة.

يذكر أن فيلم "يوم وليلة"، بطولة خالد النبوي، درة، خالد سرحان، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، ميدو عادل، محمود أوتاكا، سامي مغاوري، شادي جمال أسعد، حمزة العيلي، محمد جمعة، مجدي عبيد، جيهان أنور، من تأليف يحيى فكري.

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