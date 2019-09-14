انفجارات ضخمة تهز معمل لشركة أرامكو في السعودية.. فيديو

Video shows gunshots that were heard earlier in #Buqayq, eastern of #SaudiArabia, were explosions also rocked the city around 4 am this morning. pic.twitter.com/UBZKR1kdGZ — ZaidBenjamin الحساب البديل (@ZaidBenjamin5) September 14, 2019

Reports About Explosions In The Saudi Aramco Abqaiq Plants Facility #بقيق pic.twitter.com/dnPzq55DGy — Vintage (@MrAbzMan) September 14, 2019

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بأن حريقًا ضخمًا التهم معمل شركة أرامكو للنفط في مدينة بقيق بالسعودية.وقالت "العربية" إن السلطات السعودية ستصدر لاحقًا بيانًا رسميًا حول حريق بقيق وأسبابه.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول أن المنشأة تعرضت لانفجارات ضخمة أعقبتها أصوات أعيرة نارية، فيما تمكن أحد رواد "تويتر" من التقاط لحظة الانفجار.