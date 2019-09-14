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أخبار العالم

انفجارات ضخمة تهز معمل لشركة أرامكو في السعودية.. فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 05:13 ص
أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بأن حريقًا ضخمًا التهم معمل شركة أرامكو للنفط في مدينة بقيق بالسعودية.

وقالت "العربية" إن السلطات السعودية ستصدر لاحقًا بيانًا رسميًا حول حريق بقيق وأسبابه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول أن المنشأة تعرضت لانفجارات ضخمة أعقبتها أصوات أعيرة نارية، فيما تمكن أحد رواد "تويتر" من التقاط لحظة الانفجار.




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