إخلاء سبيل شقيق وزير المالية الأسبق في قضية تهريب الآثار لإيطاليا

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، قرارًا بإخلاء سبيل بطرس رؤوف غالى، شقيق وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، فى قضية تهريب الآثار في حقائب دبلوماسية من القاهرة إلى إيطاليا، فى القضية 36 لسنة 2018.





وكان النائب العام، المستشار نبيل صادق، أمر بفتح تحقيقات في الواقعة، وتبين من التحقيقات والفحص الفنى، أن الآثار المضبوطة عبارة عن 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم، إضافةً إلى 21660 قطعة عملات معدنية، تنتمى جميعها إلى الحضارة المصرية.



