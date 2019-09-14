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حوادث

إخلاء سبيل شقيق وزير المالية الأسبق في قضية تهريب الآثار لإيطاليا

السبت 14/سبتمبر/2019 - 09:45 ص
وزير المالية الأسبق
وزير المالية الأسبق
محمد عبدالله وعمرو خليفة
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، قرارًا بإخلاء سبيل بطرس رؤوف غالى، شقيق وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، فى قضية تهريب الآثار في حقائب دبلوماسية من القاهرة إلى إيطاليا، فى القضية 36 لسنة 2018. 

وكان النائب العام، المستشار نبيل صادق، أمر بفتح تحقيقات في الواقعة، وتبين من التحقيقات والفحص الفنى، أن الآثار المضبوطة عبارة عن 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم، إضافةً إلى 21660 قطعة عملات معدنية، تنتمى جميعها إلى الحضارة المصرية.

وكانت النيابة العامة، تلقت إخطارًا بوجود آثار يشتبه بمصريتها تم ضبطها بمدينة ساليرنو الإيطالية، فأصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قرارا بفتح تحقيقات موسعة فى هذا الأمر، وكلف وزارة الآثار بإيفاد أحد الخبراء المصريين لفحص تلك الآثار، وبيان ما إذا كانت تنتمى إلى الحضارة المصرية من عدمه.‎

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