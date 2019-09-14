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رياضة

توتنهام يستهدف إيقاف نزيف النقاط أمام كريستال بالاس

السبت 14/سبتمبر/2019 - 09:55 ص
توتنهام
توتنهام
إسراء أشرف
يستضيف فريق توتنهام هوتسبير، نظيره كريستال بالاس، اليوم، السبت، في تمام الرابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من بطولة الدوري الانجليزي "بريميرليج".

ويستهدف توتنهام هوتسبير، وصيف دوري أبطال أوروبا، إيقاف نزيف النقاط، بعدما فشل في تحقيق الفوز بآخر ثلاث مباريات، حيث خسر مباراة وتعادل في مباراتين، بينما حقق فوز وحيد على أستون فيلا في الجولة الأولى.

ويحتل مان يونايتد المركز التاسع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 5 نقاط، بينما يأتي كريستال بالاس، في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.

ويلتقي اليوم أيضًا، ليفربول مع نيوكاسل يونايتد، ومانشستر يونايتد مع ليستر سيتي، وولفرهامبتون مع تشيلسي، وبرايتون مع بيرنلي، وشيفيلد يونايتد مع ساوثهامبتون، ونورويتش سيتي مع مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

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