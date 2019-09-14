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فن

مصطفى حجاج يشعل حفل استاد القاهرة بحضور 60 ألف شخص.. صور

السبت 14/سبتمبر/2019 - 10:23 ص
آيه عاطف
أحيا المطرب مصطفى حجاج حفلًا غنائيًا ضخمًا على مسرح صالة الهوكي باستاد القاهرة الدولي وسط عدد ضخم من جمهوره ومحبيه الذين بلغ عددهم ٦٠ ألف شخص من جمهوره.

وتألق حجاج، وقدم بالحفل باقة من ألمع أغانيه والتي تفاعل معها الجمهور بشكلٍ كبير، ومنها "أنا ابن مصر"، "يا منعنع"، "خطوة"، إضافة إلى أغاني ألبومه الجديد "هتزهزه" والتى طالبه الجمهور بإعادة غنائها أكثر من مرة.

يذكر أن شركة NJ Music طرحت مؤخرا أغنية "بعدك حياتي تمام" لمصطفي حجاج، وهي من كلمات هيثم سليم، وألحان ياسر نور، وتوزيع وسام عبد المنعم، وتعد الأغنية رابع أغاني ألبومه الجديد "هتزهزه".

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